Denis Villeneuve svela quali sono le 6 cose da sapere prima di vedere Dune | Parte 2

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha superato se stesso con2. Il primo film era spettacolare, ma questo ha un impatto decisamente maggiore, è più cupo, violento e introduce nuovi personaggi chiamati a giocare un ruolo fondamentale nel destino di Paul Atreides e nella battaglia che lo attende. Il sequel, che è al cinema da oggi, si basa anche sulla storia che abbiamo conosciuto nel romanzo di Frank Herbert e si sposta in avanti nel tempo per mostrare come Paul viene finalmente accettato dai Fremen e inizia a diventare il leader che è destinato ad essere, mentre tutti intorno a lui iniziano a realizzare il proprio destino. Questa volta, personaggi come Chani e Lady Jessica assumono un ruolo molto più incisivo, accanto a un nuovo potente cattivo (uno dei migliori degli ultimi anni) e a diverse donne di rilievo che hanno un ...