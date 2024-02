Denis Villeneuve odia i dialoghi cinematografici

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La promozione in vista dell’uscita in sala di Dune – Parte due, prevista per il 28 febbraio nei nostri cinema, è nel vivo del suo svolgimento. In una recente intervista per il Times of London, il regista candidato agli Oscar per il suo Dune – Parte uno, ha ammesso dire inel cinema, che considera un media visuale che non necessita di parole per poter narrare. Ricordiamo che il regista canadese ha firmato entrambe le sceneggiature dei Dune, per la quale ha ricevuto una nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per il primo, senza riuscire a vincerla. Parlando di questa componente specifica del suo lavoro, il regista ha dichiarato: “Francamente, odio i. Il dialogo è per il teatro e la televisione“. Ha poi continuato, ampliando il suo ...