Dengue | l’emergenza dilaga in Sud America | dal Brasile all’Argentina è caccia alla zanzara Aedes Egypti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Rio de Janeiro, 28 febbraio 2024 – Precipita la situazione dellain Sud, dove i casi stanno aumentando in molti paesi: in Argentina i contagi registrati a partire dal luglio dello scorso anno sono 57.210, perlopiù endemici, mentre in Messico sono 5.439, cinque volte di più rispetto allo stesso periodo nel 2023. Il 40% dei casi messicani sono concentrati nello stato di Guerrero, per via delle condizioni create dall’uragano Otis, che ha colpito la regione lo scorso ottobre., l’Argentina dichiarasanitaria. Italia prima in Europa per contagi nel 2023 Già nei primi due mesi dell’anno, ilha sfiorato il milione di infezioni e i 200 morti (in tutto il 2023 erano stati 149), con il Distretto Federale (il circondario della capitale Brasilia), Acre, Goias, Minas ...