Dengue | in Brasile si sfiora un milione di contagi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nei primi due mesi dell'anno ilgià undida febbre. Lo riferisce il ministero della Salute, secondo cui alla data del 27 febbraio i casi confermati della malattia sono 973.347. In numero rappresenta il 58,9% di tutti idello scorso anno. Il tasso di incidenza è passato da 777,6 casi per 100mila abitanti del 2023 a 453,3 del 2024. Nei primi 2 mesi dell'anno sono già decedute 195 persone, numero superiore ai 149 morti dell'intero 2023. Nel tentativo di sensibilizzare la popolazione verso la prevenzione, il mistero della Salute ha organizzato per il giorno 2 marzo il "D-Day" nella lotta contro la. Nell'occasione sarà lanciata una campagna di comunicazione con la diffusione del video "10 minuti contro la ...

