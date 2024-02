Dengue | emergenza in Brasile | quasi 1mln di casi nel 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) - Non si ferma l'in. Secondo le autorità sanitarie si sono registratiun 1 mln di(973.347) nel, di cui 7.771 considerati gravi. Nel 2023 il numero totale di contati è stato di 1.658.816, "quindi le previsioni evidenziano un rischio di raddoppio nel", ha detto il ministro della Salute, Nísia Trindade. Sabato prossimo il ministero della Salute, in collaborazione con gli stati e i comuni, organizzerà il 'D-Day' per le informare la popolazione su come difendersi dalla malattia. Lo slogan è 'Brasil Unido Contra a'.