‘Dell’amore e altri disturbi’ | nel foyer del Teatro comunale di Caserta il libro di Barbara Rossi Prudente

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Dell’amore edisturbi” è il titolo deldiche sarà presentato giovedì 7 marzo neldeldialle 18,30. L’evento rientra negli appuntamenti del “Caffè letterario” promosso dalPubblico Campano con il patrocinio del Comune di. Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Enzo Battarra, a introdurre l’incontro sarà la dirigente scolastica del liceo Manzoni Adele Vairo. Quindi, dialogherà con l’autrice la giornalista Maria Beatrice Crisci. Ilraccoglie tredici racconti in cui entrano ed escono i personaggi di una grande e chiassosa famiglia, sorpresi da angolazioni impreviste e intime, che declinano l’amore ...

