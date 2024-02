“Decadimento cerebrale” | “Terza guerra mondiale” Russia inviperita con Macron

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «». Questo starebbe colpendo il presidente francese Emmanuelsecondo il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, che ha duramente criticato l'ipotesi illustrata dal capo dell'Eliseo di inviare truppe occidentali in Ucraina. «I piccoli eredi di Napoleone Bonaparte, provando le spalline d'oro strappate duecento anni fa, hanno sete di vendetta su scala napoleonica e stanno portando una bufera di neve feroce ed estremamente pericolosa sullo sbarco di truppe di singoli paesi della Nato a Kiev, così come sulle nuove armi per colpire la», ha scritto Medvedev su Telegram. «Ogni giorno compaiono esempi della decomposizione cadaverica del cervello dei politici occidentali», ha aggiunto l'ex presidente russo. Anche il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, ...