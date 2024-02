De Zerbi | il Brighton avverte il Barcellona Vogliamo trattenerlo'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le big europee hanno messo nel mirino Roberto Dedopo l'ottimo lavoro con il, ma i Seagulls non hanno alcuna intenzione di...

Una brutta notizia per il Brighton , prossimo avversario della Roma negli ottavi di UEFA Europa League: i Seagulls perdono Karou Mitoma per il... (calciomercato)

L’amministratore delegato del Brighton , Paul Barber, ha rilasciato una dichiarazione alla Bbc Radio in merito al futuro del loro allenatore, Roberto De ... (ilnapolista)

Barcellona, Chelsea e Bayern Monaco su Roberto De Zerbi: la risposta del Brighton: sono tante le squadre che dovranno mettere un nuovo manager sulla propria panchina e tante di queste big europee stanno guardando con interesse a Roberto De Zerbi. Il suo Brighton gioca molto bene e ...eurosport

Il Brighton avverte: "Vogliamo trattenere De Zerbi": (ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il Brighton avverte il Barcellona e le altre pretendenti al suo allenatore, Roberto De Zerbi: non sara' facile strappare il tecnico italiano agli 'Albions'. "Vogliamo che resti ...tuttojuve

Cambio di programma e niente addio: in panchina anche la prossima stagione: Uno dei tecnici nella lista di Laporta è sicuramente Roberto De Zerbi, ma il club blaugrana appare per nulla propenso a pagare i 13 milioni di euro della clausola rescissoria per liberarlo dal ...calciomercato