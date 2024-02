De Robertis e Ceccarelli | “Ritardi incomprensibili e comportamenti inaccettabili”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arezzo, 28 febbraio 2024 – “Apprendiamo con grande preoccupazione sconcerto degli ennesimi disservizi di Trenitalia e Rfi nella tratta Arezzo – Firenze., che mettono a dura prova il sistema dei trasporti regionale ed esasperano i tanti pendolari che utilizzano i treni e subiscono conseguenze anche spiacevoli da questi eventi.” Con queste parole Vincenzoe Lucia DeConsiglieri Pd in Regione Toscana intervengono a seguito degli ultimi ed incresciosi eventi eche hanno coinvolto Trenitalia e Rfi nella tratta Arezzo – Firenze. “Il peggioramento della qualità del servizio dei gestori, RFI e Trenitalia, è, purtroppo, evidente ma non è più ammissibile. Come rappresentanti della Regione e ...