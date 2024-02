De Canio | “Calzona deve essere bravo a lavorare sulla mente dei calciatori del Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) De: ”Allo stato attuale,non può agire in modo sostanziale dal punto di vista tecnico-tattico, dal momento che si gioca ogni due giorni” “Problema mentale per il? Sono le classiche situazioni in cui bisogna star dentro per individuare origini e possibile soluzione del problema. afferma l’ex allenatore azzurro Gigi Dea Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – Dopo un’annata straordinaria, per un club che non ha l’abitudine a vincere, si può sbagliare la gestione dei momenti. De Laurentiis, i giocatori ed anche i tifosi facciano tesoro dell’esperienza di questa stagione: andava valorizzato a suo tempo in modo più adeguato il lavoro di Spalletti. Crisi Kvaratskhelia? Dopo l’impresa della passata stagione -, iavrebbero necessitato di un allenatore con chiavi di ...