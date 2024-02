Ddl Capitali | il testo è legge | ok dal Senato con 80 sì | dal voto maggiorato alla soglia di capitalizzazione Pmi a 1 mld € | cosa prevede

20.45 L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il "Ddl capitali " collegato alla manovra economica e finanziaria, già approvato in prima battuta e modi ... (televideo.rai)

Ddl Capitali: le nuove regole per Borsa, mercati e Pmi: L'ok del Senato al testo dà il via alle nuove regole che riguardano diversi aspetti, dai consigli di amministrazione alle assemblee, fino alle agevolazioni per le piccole-medio imprese ...businesspeople

DDL Capitali, via libero definitivo dal Parlamento: prevista introduzione dell’educazione finanziaria nei programmi scolastici: Il Senato ha dato il via libera definitivo al Ddl Capitali, il disegno di legge voluto dal governo per rendere più attrattivo e competitivo il mercato italiano dei Capitali. Il provvedimento è stato a ...orizzontescuola

