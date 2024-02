Dazn truffata con il “pezzotto” | in carcere un 37enne

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La condanna per undi Isernia dal Tribunale di Campobasso per una truffa ai danni die Sky. I dettagli Secondo quanto riportato dall’Ansa, undi Isernia sarebbe stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per aver truffato le piattaforme televisive come, Sky e Amazon Prime tramite l’utilizzo del ““. Per l’accusa l’uomo entrava abusivamente nei sistemi telematici di queste pay tv dopo aver decodificato i programmi e li metteva a disposizione alle persone che pagavano per vederli illegalmente. Oltre alsono coinvolte altre due persone.