(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "È il momento di abbandonare una vita di aspettative ragionevoli. È il momento di essere più interessante per sé stesso. È il momento di trovarsi il proprio Wolfe”. È in un afflato di dinamismo propositivo che uno dei tre personaggi cardine di questa storia, Robbie, sembra intuire l’importanza di provare a prendere in mano la propria vita e tentare un cambiamento. L’uomo, insegnante di scuola media abbastanza frustrato, vive nella soffitta newyorchese di sua sorella Isabel che abita al piano di sotto insieme al marito Dan e ai due figli Nathan e Violet. Lei photo editor priva di slanci e ormai assopita in una vita che non le appartiene da tempo, lui, ex rockettaro ed ex tossico, fa ora il padre borghese che si occupa dei figli e coltiva velleità musicali. Il collante tra la coppia, se di collante si può parlare, è proprio Robbie, adorato fratello per Isabel, cognato omosessuale per cui ...