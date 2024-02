Darby Allin | “Ho in mente una sorpresa per domenica”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)in quel di Revolution avrà luogo l’ultimo incontro del leggedario Sting che dopo una carriera gremita di soddisfazioni e successi ha voluto mettersi in gioco in una neonata AEW senza mai “sporcare” nonostante l’età la sua dignità., il suo protetto, ha inunamemorabile. Le sue parole “Ho un’idea inper quella che sarà l’ultima entance di Sting, ci sto lavorando da un bel po’, vedremo come si mettono le cose in quel di Greensboro. Se magari si lanciasse con le travi, ne sarei felicissimo!”.