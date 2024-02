Dal 29 febbraio WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni cellulari | ecco marche e modelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il mondo della tecnologia è in costante evoluzione, e questa volta tocca aannunciare un cambiamento significativo che influenzerà diversi utenti di smartphone in tutto il mondo. A partire dal 292024, l'app di messaggistica più utilizzata al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti,disudispositivi considerati particolarmente obsoleti. Questa decisione arriva come conseguenza dell'ultimo aggiornamento dell'app di Meta, società madre di, che introdurrà delle specifiche tecniche non compatibili condi smartphone più datati. Ciò significa che i proprietari didispositivi Samsung, iPhone, Huawei e altri marchi dovranno prepararsi a trovare alternative per la ...