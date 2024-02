CSV Irpinia Sannio | incontro per parlare del pensiero di Dossetti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiLa figura di Giuseppecon il suo percorso di vita, la sua vicenda politica ed il suo messaggio ancora oggi di grande attualità è stata al centro dell’di presentazione del libro di Luigi Giorgi “Giuseppe, la politica come missione” promosso ieri pomeriggio a Benevento, presso la sede del CSVETS dal Laboratorio per la Felicità pubblica. Dopo i saluti del consigliere del CSVETS Pasquale Orlando sono intervenuti Ettore Rossi, coordinatore del Laboratorio per la Felicità Pubblica; Argia Albanese, presidente del Movimento politico per l’Unità Italia; e Luigi Giorgi, coordinatore delle attività culturali dell’Istituto Luigi Sturzo ed autore del libro. Numerosi gli interventi da parte del ...