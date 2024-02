Cruciani | “In Sardegna il centrodestra ha vinto”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha aperto con un’analisi controcorrente sul voto in: “Piccolo consiglio non richiesto alle forze delitaliano che, teoricamente, hanno perso la battaglia elettorale ine che sono molto depresse. Piccolo consiglio: ilnon ha perso. Ilha. Signori miei, non cadete in depressione, non dividetevi, non spaccatevi. A me non me ne frega nulla perché non me ne torna nulla, ma avete. Andate a vedere i dati. La Todde hasolo per quella follia che succede inper cui uno può votare il partito di Salvini e poi un altro governatore. Solo per questo avete perso. Quindi avete, ...