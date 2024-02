Crosetto mette la parola fine sul caso del generale Vannacci. La nota in cui si spiegano tutte le tappe della vicenda

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il ministroDifesa Guidoè intervenuto in modo definitivo sulRoberto, spiegando tappa per tappa l’azione disciplinare sultanto caro alla Lega. Dopo aver risposto al collega di governo Matteo Salvini (che aveva criticato l’inchiesta del ministeroDifesa) ecco unadel dicastero dove si ricorda che «il personale militare, per il suo status e la sua funzione, è soggetto al rispetto delle norme del Codice dell’Ordinamento Militare e del Testo Unico regolamentare». «Indi eventi di particolare gravità o risonanza mediatica, potenzialmente lesivi dell’immagine delle Forze Armate -recita la– l’autorità competente può disporre, nell’immediatezza dell’evento, l’effettuazione di ...

Una casa che sembra un cantiere e un affitto non pagato per giustificato motivo: Guido Crosetto è stato costretto a dar conto dei suoi fatti personali dopo le ... (ilgiornale)

Il ministro alla Difesa (o alla guerra ?) Guido Crosetto ieri ha annunciato la firma del l’ottavo decreto aiuti militari in favore dell’Ucraina. Non potendo ... (lanotiziagiornale)

Mantovano mette in guardia sulle europee: "Non perdere di vista appartenenza a Nazione": (Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2024 In occasione della presentazione della Relazione annuale 2023 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, il sottosegretario Mantovano ha parlato del ruol ...quotidiano

LA NOMINA. E’ un casertano il nuovo capo di Stato maggiore dell’Esercito: CASAGIOVE. Sarà il generale Carmine Masiello il nuovo capo di Stato maggiore dell’Esercito. L’avvicendamento con il generale Pietro Serino avverrà nel giro di un paio di settimane, con la scadenza del ...casertace