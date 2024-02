Crosetto | Finirò le guance da porgere

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 15.25 "Un'inchiesta al giorno, siamo al ridicolo, quanta paura fa il generale? Viva la libertà di pensiero e parola,viva le forze armate e le forze dell'ordine". Così il leader della Lega sulla sospensione dell'incarico al gen.Vannacci. Dopo l'"invito" dell'opposizione a Salvini a rivolgersi ae Meloni, il ministro della Difesa "spiega ai non pratici in materia, che parliamo di provvedimenti partiti mesi fa, in modo automatico,totalmente esterni all'input dell'azione politica". E io "tra un po'leda".