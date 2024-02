Crosetto contro Salvini | “La sospensione di Vannacci? Si informino | magari i commenti saranno appropriati”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Uscirà una nota della Difesa” sul caso“che spiega ai non pratici in materia che parliamo di procedimenti partiti mesi fa, che avvengono in modo automatico e che sono totalmente esterni dall’input dell’autorità politica perché partono da un’autorità tecnica. Una volta che tutte le informazionidisponibilipiù. Per quanto mi riguarda tra un po’ finirò le guance da porgere”. Lo ha detto il titolare della Difesa, Guidointerpellato sulle parole di Matteoa proposito delladel generale. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.