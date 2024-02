Crollo gru Torino | 5 rinvii a giudizio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 15.45 Cinque, a, per ildi una gru nel cantiere di via Genova, a dicembre 2022, che provocò la morte di tre operai. Gli imputati sono dirigenti e tecnici di aziende addette ai lavori.I familiari delle vittime sono stati risarciti, per un totale di 1 milione e mezzo di euro, e hanno ritirato la costituzione di parte civile, Le vittime avevano 20, 52 e 54 anni. Il processo comincerà il prossimo 4 dicembre.

