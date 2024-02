Crollo di Firenze | dimessi dall’ospedale i tre operai feriti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 20234 – "Careggi proprio oggi dimetterà tutti e tre i lavoratori rumeninella vicenda, purtroppo drammatica, dell'incidente sul lavoro di via Mariti. Erano stati portati subito due in codice rosso, uno in codice arancione in ospedale, a distanza di pochi giorni sono stati messi tutti e tre in condizioni di essere". Marco Mori È quanto annuncia, durante una conferenza stampa, il presidente della Regione, Eugenio Giani, in merito al disastro sul lavoro di via Mariti a, al cantiere del nuovo supermercato Esselunga. Tragedia che ha provocato la morte di 5e il ferimento di altri 3 lavoratori, curati all'ospedale fiorentino di Careggi. Vanno avanti nel frattempo le indagini sul cedimento della trave che ha travolto i vari piani del supermercato ...