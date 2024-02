(Di mercoledì 28 febbraio 2024) E' in programma sabato 23 marzo 2024 alle 15:30 aunache, partendo dalEsselunga di via Novoli, attraverserà il quartiere passando nuovamente in via, luogo del cantiere dove unè costato la vita a cinque operai L'articolo proviene daPost.

Il celebrante: "Su Firenze non dirò nessuna parola. Ma se ci sono all'anno circa 1000 incidenti sul lavoro questi 1000 morti non possono essere tutti ... (firenzepost)

Manganellate a Pisa, primi provvedimenti: Cambio al vertice del Reparto mobile della polizia a Firenze, che fornisce le squadre anche alla Questura di Pisa per l'ordine pubblico. Un avvicendamento che sarebbe collegato a quanto accaduto ...italiaoggi

Crollo a Firenze: manifestazione contro la costruzione del supermercato in via Mariti: Firenze – E’ in programma sabato 23 marzo 2024 alle 15:30 a Firenze una manifestazione che, partendo dal supermercato Esselunga di via Novoli, attraverserà il quartiere passando nuovamente in via ...firenzepost

Crollo nel cantiere, dimesso da Careggi l’ultimo dei tre operai feriti: È stato dimesso l’ultimo dei tre operai rimasti feriti nel Crollo del cantiere Esselunga di via Mariti ... la parrocchia del territorio, l’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori. "Come ...firenzetoday