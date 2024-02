Crisi Musetti | chi sarà il numero due del tennis italiano? Dall’ascesa di Arnaldi al ritorno di Berrettini

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Coppa Davis è ancora lontana ma Filippo Volandri si starà già interrogando sui possibili convocati. Gli italiani nel circuito ATP stanno vivendo momenti diversi, ma tutti sognano di tornare a Malaga e sollevare un’altra insalatiera. Il problema, però, è rappresentato dallo stesso fattore vantaggioso che in questo momento la nostra Nazionale ha: sono tanti, e bisognerà scegliere. Il punto fermo resta Jannik Sinner, per cui in questo momento non si trovano parole sufficienti: è il faro che punta sule ci porterà ancora a traguardi inesplorati. Nonostante ununo così, però, in questo momento manca ildue: chiA Dubai Lorenzoha perso, di nuovo. Questa frase è diventata una triste routine per un ...

