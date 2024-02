Crisi Chiara Ferragni e Fedez | le ultime notizie giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano – Si sono lasciati per finta; non per davvero. La fede c’è, anzi no, forse sì. Sulladi coppia dei Ferragnez (o Ferragnex) è stato scritto un po’ di tutto. Un po’ perché l’argomento si presta, vista la iper esposizione del loro amore, e un po’ perché dai due protagonisti non sono arrivate né vere conferme né decise smentite e quindi si viaggia tutti nel campo delle supposizioni. Ci sono stati però alcuni fatti che sembrano aver fatto precipitare la situazione in casa-Lucia. Ripercorriamoli qui, tenendo conto però del fatto che – se divera si tratta – probabilmente si trascinava da diverso tempo. E che già da settimane, dopo lo scandalo del pandoro rosa, la coppia sei faceva vedere insieme sempre di meno, tanto che lei aveva passatola settimana di Sanremo da sola, mentre lui era a Miami con l’assistente. ...