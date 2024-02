Cricket | l’Italia cede al Bahrein nei play-off della World Cup Challenge League | qualificazione in bilico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si complica il cammino in MalesiaNazionale italiana di, sconfitta a Bangi nel primo incontrofase Super Six dei-offCup: gli azzurri cedono infatti al, vittorioso per 222/5-218, imponendosi per 5 wickets. Negli altri due incontri odierni la Tanzania batte le Bermuda per 239-112, imponendosi per 127 runs, mentre il Kuwait liquida le Vanuatu per 360/4-132, vincendo per 228 runs. A due turni dal termine, dunque, Tanzania e Kuwait si qualificano aritmeticamente per laCup. Con un massimale di 4 punti ancora da assegnare e Bermuda e Vanuatu ferme a quota 0, infatti, Tanzania e Kuwait sono al sicuro con 6 ...