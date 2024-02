Cremonese | Stroppa | «Parma imprendibile | che lotta promozione!»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le parole di Giovanni, allenatore della, dopo la vittoria per 2-1 sul campo della Sampdoria Giovanni, allenatore della, ha parlato a Sky Sport nel post partita del match di Serie B contro Sampdoria, vinto per 2-1. VITTORIA – «È la vittoria del mercato di gennaio? Ha vinto la, al di là del fatto che siamo stati bravi a prendere giocatori funzionali al nostro progetto a gennaio. Il primo tempo è stato dettato da errori di passaggio banali, ho chiesto all’intervallo di sbagliare di meno e abbiamo fatto una ripresa straordinaria. Peccato aver vinto con un solo gol di margine». OBIETTIVO SERIE A – «C’è una grande consapevolezza nei nostri mezzi, non era facile recuperare energie fisiche e mentali dopo la prestazione di sabato scorso, nonostante il ...

