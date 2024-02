(Di mercoledì 28 febbraio 2024)come Evergrande. Il più grande sviluppatore immobiliare privato della Cina, ha riferito di essere alle prese con ladisul mancato rimborso di un prestito del valore di 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 205 milioni di dollari Usa), promossa da un creditore. Lo ha riferito la compagnia in una nota alla Borsa di Hong Kong. La mossa è arrivata dopo che contro Evergrande, il gruppo del real estate più indebitato al mondo, è stata disposta alla fine di gennaio lada parte dell'Alta corte di Hong Kong., già in default, ha debiti per oltre 200 miliardi di dollari.

Country Garden, presentata una richiesta di liquidazione: Country Garden come Evergrande. Il più grande sviluppatore immobiliare privato della Cina, ha riferito di essere alle prese con la richiesta di liquidazione sul mancato rimborso di un prestito del ...quotidiano

Borsa: Hong Kong a -0,11% in avvio, Country Garden a -5,56%: La Borsa di Hong Kong frena in avvio di seduta in scia alle nuove turbolenze sul settore immobiliare innescate dalla richiesta di liquidazione presentata contro Country Garden, il principale sviluppat ...ansa

