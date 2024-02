Costringe la moglie a frequentare un club per scambisti | arriva la dura condanna per l’uomo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 Per anni una donna è stata costretta a subire le vessazioni e i maltrattamenti del marito, che lava a partecipare a scambi di coppia con sconosciuti. La triste vicenda si è verificata a Rovigo, dove la donna, professoressa di catechismo, si è stancata dei soprusi dele ha deciso di denunciarlo nell’ottobre del 2021. La donna aveva raccontato tutto ad una coppia di amici e poi, supportata anche dalle figlie, si è convinta a sporgere denuncia. I maltrattamenti in famiglia Come riportato dal Corriere del Veneto martedì la donna ha ottenuto giustizia in quanto, accusato di maltrattamenti in famiglia, è statoto a due anni di reclusione e un risarcimento di 7.500 euro.è un 50enne di Adria e la pena per lui, che è stata ...