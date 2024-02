Cosenza-Catanzaro | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Il derby calabrese pone di fronte due squadre che cercano punti per la salvezza e i playoff.si giocherà domenica 3 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio San Vito: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono riusciti a fermare la capolista cogliendo un punto importante per avvicinarsi alla salvezza. La squadra di Caserta, sei punti nelle ultime cinque partite, si sta avvicinando all’obiettivo, anche se il vantaggio sulla zona rossa è di quattro punti La vittoria contro il Bari, la seconda consecutiva, ha confermato l’ottimo momento dei giallorossi, capaci di ottenere dodici punti in sei partite. La squadra di Vivarini è sesta a quota 45 punti, e un vantaggio di nove lunghezze ...