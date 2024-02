Cosa succede a WhatsApp dal 29 febbraio e perché non devi preoccuparti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Come d’abitudine, la nota app di messaggistica non è più utilizzabile sugli smartphone con sistemi operativi vecchi o molto vecchi: da marzo, stop a quelli rimasti fermi ad Android 4.1 e iOS 11

Ultime notizie Mercato libero 2024 : tutela solo per fragili? Cosa succederà (aggiornamento 28 FEBBRAIO) Mercato libero 2024 : dopo luglio tutele solo per ... (termometropolitico)

Anticipazioni della penultima puntata di Doc – Nelle tue mani , che andrà in onda su Rai 1 nella giornata di giovedì 29 febbraio 2024. Lin e Federico in Doc 3 ... (ilcorrieredellacitta)

La legge "ammazza orsi" in aula senza tempo contingentato: Cosa succede adesso: Discussione senza tempo contingentato per il cosiddetto Ddl "Ammazza orsi" che prevede la possibilità di abbattere fino 8 orsi l'anno per un triennio. Lo ha deciso il presidente del Consiglio ...trentotoday

Lavoro, settimana di 4 giorni: «La salute fisica e mentale dei dipendenti è migliorata, così come il fatturato». L'esperimento in 61 aziende: Lavoro, settimana lavorativa ridotta a 4 giorni: l'Italia osserva Cosa succede all'estero e i dati sono incoraggianti. La riduzione a quattro giorni dei turni di lavoro mostra che ...leggo

Mercati: nuovi top per Fib, Dax ed Euro Stoxx 50 future: Mossa (Banca Generali) primo tra i top manager delle banche reti e private Leggi di più CSI A50: il nuovo indice per gli investimenti in Cina Leggi di più Cosa succede al Registro dei titolari ...bluerating