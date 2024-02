Cosa rischiano i beneficiari dell’Assegno unico se non rinnovano l’Isee entro il 29 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Da marzoin poi, chi non aggiorna il suo Iseeil 29rischia di ricevere l'importo minimo dell'Assegnoe universale per i figli a carico, ovvero 57 euro per ogni figlio minorenne. Eccofare per rinnovarlo e come mettersi in regola se si finisce oltre la scadenza.