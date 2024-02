Cosa fare se si hanno banconote danneggiate o fuori corso? Guida pratica

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Soldi danneggiati, è giusto ridarli indietro? Sì ma con alcune precisazioni, ecco quali. Nuovo indennizzo per le madri – ilcorrieredellacitta.com Vi sarà capitato almeno una volta, al bar o alla cassa di un supermercato di avere come resto dei contanti sgualciti, strappati o, peggio, riattaccati alla bell’e meglio. Chein questi casi? Ci sono delle regole per non farsi dare dei soldi compromessi, ecco alcune dritte.se lesono: ladell’Unione nazionale consumatori Una banconota della valuta corrente si può considerare danneggiata in Italia se è compromessa per almeno il 50% dell’originale. Quindi che si tratti di macchie, strappi, usura o altri difetti, se la banconota è per metà rovinata, in tal caso è più che legittimo restituirle e ...