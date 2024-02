Cosa chiedo alla Rai Magalli vuole tornare in tv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Vigile urbano onorario. Doppiatore. Attore. Conduttore (per antonomasia). Una vita televisiva sempre in via Teulada, sempre in Rai. Mai, in oltre 40 anni di tv, una distrazione (che si chiama Mediaset). Giancarloè da sempre un volto di Mamma Rai, anche se non ha un suo programma dopo molti anni a "I fatti vostri". E lui, in un'intervista fiume a "Il Corriere della Sera", parla di tutto. Compresa la Rai (e Adriana Volpe). «La parte sana dell'azienda sono quelli che ci lavorano, artisti e tecnici. Le magagne sono a viale Mazzini, con ‘sti pori dirigenti che cambiano di continuo. Arrivano che non sanno dove mettere le mani, appena imparano, li levano», tuona. Una vita sempre in prima linea, davanti alle telecamere. A scuola con Mario Draghi, nei villaggi turistici scopre Fiorello. Gli spettacoli in collegio con Verdone ...