Cortei studenti | Meloni | se errori sanzionare ma grazie a polizia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (askanews) – Se nella gestione dell’ordine pubblico “ci sono, responsabilità e abusi si devonoma non si può parlare delle forze dell’ordine solo quando qualcosa non funziona”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervistata dal direttore del Tg2 Antonio Preziosi. Questo, ha aggiunto, “perchè in tutti gli altri casi, quando ci sono stati 120 agenti all’ospedale o feriti per garantire l’ordine pubblico e la nostra incolumità, magari con stipendi molto bassi, nessuno ha detto loro. Forse è anche il caso di fare questo: di direalle forze dell’ordine per il lavoro che che fanno ogni giorno. Poi se qualcuno sbaglia si deve intervenire ecome prevede il nostro ordinamento”. L'articolo proviene da ...