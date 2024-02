Corte dei conti Campania | frustate su scudo erariale e autonomia differenziata

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAll’inaugurazione dell’anno giudiziario non risparmia leMichele Oricchio, presidente della sezione giurisdizionale delladeidella. Nella cerimonia di Villa Pignatelli a Napoli, finisce nel mirino la proroga dello, ma anche l’. Contro la prima, ladeiha già sollevato la questione di costituzionalità. “È dunque necessario – afferma Oricchio – contrastare la diffusione della sensazione di un “liberi tutti” alimentata in questi ultimi anni da ricorrenti condoni, rottamazioni, amnistie più o meno velate”. Il richiamo è proprio allo. La norma limita la responsabilità ai soli casi di dolo, nei ...

