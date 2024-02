Corona condannato per il falso scoop su Wanda Nara e il tradimento di Icardi con Brozovic | «Così Mauro ha dovuto lasciare l’Inter»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Fabrizioè statoper diffamazione aggravata ai danni di, il maritoe Marcelo, coinvolti in un articolo del 2019 pubblicato sul sito «KingMagazine». In quello che si è rivelato unaveva titolato «divorzia da sua moglie –ha tradito il suo compagno con Marcelo». La giudice Angela Scalise haa una multa di 1.500 euro e al risarcimento per, compagna e procuratrice del calciatore, con 7.500 euro ciascuno. Per ...

