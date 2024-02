Corona condannato per diffamazione ai danni di Icardi | Wanda Nara e Brozovic

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ex paparazzo Fabrizioè statoper aver diffamato Mauro, sua mogliee l’ex Inter Marceloin un articolo sul sito ‘KingMagazine’ del febbraio 2019. Secondo quanto riportato da Fanpage, il Tribunale di Milano ha stabilito che dovrà pagare una multa di 15mila euro per risarcire(7.500 euro a testa) e 5mila euro per. L’articolo, nello specifico, è quello dal titolo “Maurodivorzia da sua moglie –ha tradito il suo compagno con Marcelo”. I risarcimenti risultano provvisionali, successivamente ci sarà la quantificazione complessiva dei ...

