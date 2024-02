Coppa Italia Serie C 2023 2024 | Padova in finale | Lucchese battuta 2-0 all’Euganeo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilbatte la2-0 e accede alladi. Le reti di Faedo e Varas permettono alla squadra di Torrente di ribaltare l’1-0 dell’andata e di aggiudicarsi il pass per il doppio confronto con una tra Catania e Rimini. Nella prima mezz’ora la gara dell’Euganeo è bloccata. Ilprova a fare la partita, ma lasi difende con ordine. Al 31? c’è il vantaggio. Su corner, Delli Carri sbuca sul secondo palo ma colpisce la traversa. Sulla riil più lesto è l’altro centrale, Faedo, che di testa deposita in porta. Poco dopo laha la chance per il pareggio con Quirini, ma il centrocampista spreca. Il secondo tempo è più ricco ...