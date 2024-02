Coppa di Francia 2023 24 | Lione batte Strasburgo ai rigori e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Prosegue il momento di forma dell’Olympique, che avanza innelladi/24. Dopo aver terminato i 90? sul risultato di 0-0, sono necessari i calci di rigore alla formazione di Pierre Sage perre lo. L’estremo difensore dell’OL Lucas Perri para il primo rigore di Delaine, poi segnano per la squadra di casa Caqueret, Gift Orban, Maitland-Niles e Cherki, mentre per il Racing vanno a bersaglio Doukoure, Sissoko ed Emegha prima dell’errore finale di Perrin per il 4-3 a favore del. Undicesima vittoria in quindici partite per Sage, che ha trasformato la stagione di Lacazette e compagni. SportFace.