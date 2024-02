Copa del Rey 2023 24 | il Mallorca batte la Real Sociedad ai rigori e vola in finale

coppa del re, MAIORCA in finale: Il Maiorca è la prima finalista della Coppa del Re: superata 6-5 la Real Sociedad al termine della semifinale di ritorno (0-0 all'andata). Decisivi sono stati i calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi ...sportmediaset.mediaset

Real Sociedad – Real Mallorca: Oyarzabal pareggia per i baschi, ecco il gol! – VIDEO: La Real Sociedad trova il pareggio contro il Real Mallorca. Al 71' Brais Mendez fa una grande azione, imbuca per Oyarzabal che incrocia e batte Greif per l’1-1. Terzo gol in quattro gare in Copa del ...generationsport

Haaland incontenibile, cinque gol al Luton Town: Quando Erling Haaland è in queste serate, non c’è avversario che tenga. Lo ha scoperto sulla propria pelle il Luton Town, che negli ottavi di finale di FA Cup è stato travolto dall’uragano norvegese.rsi.ch