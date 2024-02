Convocati Atalanta | la decisione su Scalvini per l'Inter Prima chiamata per Vismara

Ecco, di seguito, i convocati di Gian Piero Gasperini per il match Milan-Atalanta , in programma questa sera alle ore 20:45 a San Siro (pianetamilan)

Ecco i Convocati del mister nerazzurro Gian Piero Gasperini in vista della gara tra la sua Atalanta e l’Inter In vista della sfida Inter- Atalanta di Serie ... (calcionews24)

Inter-Atalanta, anche Scalvini tra i Convocati: gruppo ancora al completo: Zingonia. Con il rientro annunciato di Giorgio Scalvini, l'Atalanta torna a San Siro ancora al completo per la sfida contro l'Inter. Il centrale classe 2003 ha smaltito il problema alla spalla che ...informazione

Sassuolo, ultime di formazione: Berardi convocato ma verso la panchina: Per la prima di Emiliano Bigica, all’esordio sulla panchina del Sassuolo, Berardi va verso la convocazione ma dovrebbe comunque partire dalla panchina. Out Viti e lo squalificato Boloca, è in dubbio ...tuttonapoli

Atalanta, la novità contro l’Inter potrebbe essere Isak Hien. Formazioni e diretta tv: Bergamo, 28 febbraio 2024 – La novità nell’Atalanta di scena stasera al Meazza alle 20.45 contro la capolista Inter potrebbe essere il debutto dal primo minuto di Isak Hien. Il 25enne centrale difens ...msn