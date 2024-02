(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Con l’accusa di avereto una diciannovenne dopo averlata in una dimora alla periferia di Torino, per un presunto, un 53enne, N.S., è statooggi a Torino a 8di. Il pm ne aveva chiesti 9. I fatti contestati risalgono all’autunno 2021 ma, secondo l'accusa, l’uomo avrebbe pianificato trappole simili ad altre giovani, come risulterebbe da...

Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, martedì 27 febbraio 2024, come sempre su Canale 5. Che cosa sarà accaduto ... (tutto.tv)

Cosenza: allenamento a Colorno per gli uomini di Caserta: Chi ha giocato l’intera gara ha effettuato una sessione di scarico. Lavoro di forza più navette e conclusioni in porta per chi non è sceso in campo o ha giocato spezzoni della partita. Domani ...tuttob

Convoca una ragazza per un book fotografico e la violenta, condannato a 8 anni di carcere: Con l’accusa di avere violentato una diciannovenne dopo averla Convocata in una dimora alla periferia di Torino, per un presunto book fotografico, un 53enne, ...gazzettadelsud

Treni, pendolari bloccati a Figline. Baccelli Convoca i vertici nazionali delle ferrovie: Nonostante questo - ha spiegato Baccelli - io intervengo, perché tra gli utenti che ancora una volta fanno le spese della palese disorganizzazione dei gestori ci sono centinaia di cittadini toscani, ...firenzetoday