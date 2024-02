Controlli nei Quartieri Spagnoli | rimossi 104 paletti di metallo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) , 3 barriere New Jersey in plastica, 19 fioriere Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario unitamente a personale della Polizia Locale e personale della Napoli Servizi, nel corso di un servizio volto a ripristinare la libera circolazione sulla pubblica via nella zona dei, ed in particolare in via Speranzella e vico Lungo A. Matteo, hanno rimosso 104in, 3 barriere new jersey in plastica, 19 fioriere, 11 sedie, una pedana in legno, 6 dissuasori, un mobile in legno e un boiler. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.