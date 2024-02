Continua l’erosione del Lido di Ostia dopo le recenti mareggiate |  “Addio a 60 metri di spiaggia”

Netweek Continua a seminare amore per la natura e speranza nel futuro: Il sostegno di Regione Lombardia La Regione, infatti, riconoscendo la bontà del nostro progetto ha deciso di sostenerlo, come ha spiegato l’assessore lombardo all'Agricoltura, Sovranità alimentare e ...primacomo

Musei gratis a Torino e in Piemonte: tutti i siti da visitare domenica 3 marzo: Continua come ogni prima domenica del mese, l'iniziativa del Mibact - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - che invita tutti i cittadini a visitare gratuitamente i musei e le aree ...torinotoday

Continua il calvario per Zeman: nuovo ricovero per il boemo: Continua il periodo complicato di Zdenek Zeman, ex allenatore della Roma. Dopo essersi sottoposto ad un'operazione chirurgica per l'installazione di 4 bypass la settimana scorsa, il classe 1947 è ...ilromanista.eu