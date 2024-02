Conte | “Von der Leyen? L’Europa ci sta facendo partecipare a una corsa al riarmo folle | va fatto capire a chi pensa di non votare”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “La difesa comune europea è un progetto assolutamente da coltivare, ma va impostato bene. Deve servire a razionalizzare gli investimenti militari, le spese e le diseconomie di scala. Quindi non si deve fare debito comune per aumentare” le spese militari. Così il presidente del M5s, Giuseppe, a margine del convegno “Lavoro povero e sostegni alla povertà – Legge sul salario minimo e Reddito di cittadinanza” commenta le parole di Ursula Von der Leyern che questa mattina ha detto che “servono più armi” e che queste vanno prodotte “come abbiamocon i vaccini”. Poi dal palco dell’evento,aggiunge: “L’attuale governance europea staa unaalsenza nessuna prospettiva reale di ...

