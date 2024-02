Conte si prende la Sardegna e la sinistra mettendo nei guai Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono passate 48 ore dal successo di Alessandra Todde in, 48 ore i cui i vincitori hanno conquistato il centro della scena mediatico-politica. In particolare Giuseppeche tra telegiornali, programmi tv e quotidiani non ha perso l’occasione per manifestare la propria soddisfazione e soprattutto il proprio pensiero. E proprio ascoltando le sue parole e leggendo le risposte alle domane è parsa evidente una cosa: il vero Leader dell’opposizione è lui e non. È stato lui ieri a ripetere più volte il mantra sulla coalizione, che si deve fare ma a «certe condizioni. Non dev’essere una cozzaglia che si sfalda il giorno dopo ma una alleanza fatta sui programmi ed inuti». I suoi, ovviamente. Non è un caso che Todde non sia del Pd ma del Movimento. Non è un caso che in Piemonte ...