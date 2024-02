Consigliere Zelensky | ' grazie Santa Sede | lavoro proficuo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Un, un grande ringraziamento ai rappresentanti della": così Mykhailo Podolyak, ildel presidente ucraino Volodymir, commenta con 'Avvenire' l'opera umanitaria del cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa per la pace in Ucraina. Tra i risultati ottenuti dalla missione dellac'è il ritorno di molti bambini che erano stati portati in Russia. "La Russia è assolutamente indifferente alla sorte delle persone e dei bambini, e quindi è sicuramente molto positivo - ha rimarcato Podolyak - che il Vaticano si sia unito a noi".