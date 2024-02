Conor McGregor | “Non si può parlare dei più grandi di sempre senza Mac”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lontano dal ring ormai dal dicembre 2021, quando un grave infortunio alla gamba gli ha impedito di combattere il terzo atto contro Dustin Poirier,è tornato asui social. Nel suo ultimo post su Instagram infatti l’irlandese ha condiviso la foto di uno yacht con la descrizione: “Non si puòdei piùdiMac“. Messaggio chiaro e diretto ai suoi detrattori, ma non solo. Perché Michael Chandler recentemente aveva parlato proprio didicendo sostanzialmente che non si sta allenando, ma appare soltanto nei video con lo yacht. Questa la replica di The Notorious: “Lo yacht ha una palestra“. Non è dato sapere se e quando all’irlandese si riapriranno le porte della Ufc, ma intanto ci ha tenuto a far sapere ...