Grumello del Monte. Confermati in appello i 23 anni di reclusione per Hamadi El Makkaoiu, il 25enne marocchino che il 19 aprile 2022 Uccise a martellate ... (bergamonews)

Confermata condanna a 30 anni per il braccio destro di Diabolik, boss dei narcos di Roma: Sono state confermate dalla Corte d'Appello di Roma le condanne per le persone coinvolte nella maxi indagini ‘Grande Raccordo Criminale‘, che ha portato in carcere decine di persone accusate di far ...fanpage

Droga, 'Grande raccordo criminale': confermati 30 anni a ex braccio destro di 'Diabolik': Confermata fra le altre, la condanna a 30 anni, sollecitata in primo grado dal pm titolare dell’inchiesta, Edoardo De Santis, per Fabrizio Fabietti, ex braccio destro di Fabrizio Piscitelli, alias ...adnkronos

Scieri, l'appello conferma l'assoluzione per l'ex commilitone: Confermata in appello l'assoluzione per Andrea Antico, uno dei tre ex commilitoni di Emanuele Scieri accusati dell'omicidio del 26enne siciliano, parà della Folgore, trovato morto nella caserma Gamerr ...ansa